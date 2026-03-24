L’humanitas nella notte del Liceo Classico 

Il Liceo Classico di Lanusei venerdì aprirà le sue porte per la dodicesima edizione della Notte nazionale del Liceo Classico. Il tema scelto per questa edizione è quello dell’“humanitas”, filo conduttore di un percorso che intreccia letteratura, filosofia, teatro e musica con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio degli studi classici e sottolinearne la forte attualità. Protagonisti saranno gli studenti, impegnati in letture, rappresentazioni e performance ispirate ai grandi autori del mondo greco e latino, ma anche della tradizione italiana.

Dalle 18 alle 19, al liceo, spazio agli interventi introduttivi sul tema: previsti approfondimenti sulla letteratura greca, latina e italiana, un racconto della cattedrale di Santa Maria Maddalena attraverso gli occhi degli studenti e una riflessione sui diritti umani nel mondo omerico. Dalle 19 e fino a mezzanotte, in aula magna, andranno in scena brani tratti dall’Iliade e dall’Orestea, riflessioni sui testi di Cicerone, Seneca e Marco Aurelio, oltre alla premiazione del concorso “Accendiamo le stelle”. E ancora momenti musicali e teatrali, tra cui “Le Troiane”, fino alla lettura conclusiva del “Notturno” dagli Inni orfici. Tra gli ospiti anche il chirurgo Massimiliano Tuveri, che tornerà nel suo liceo per parlare di “L’uomo latino e greco tra tensione alle verità eterne e la caducità del reale”.

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