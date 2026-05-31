L’Happy Fc si prende playoff e coppa 

La stagione dei campionati di Serie D del futsal isolano si è sviluppata lungo tre gironi con andamento molto diverso tra loro, passando da lotte serrate fino all’ultima giornata a domini netti e affermazioni incontrastate.

Nel Girone A il successo è andato al Città di Sestu, al termine di un campionato combattutissimo deciso per appena un punto su Leonardo e Poggio dei Pini Futsal. Un equilibrio costante che ha reso ogni giornata decisiva, con margini minimi tra le prime tre fino alla fine. Nei playoff, però, la Leonardo ha reagito con forza, superando il Carbonia in finale e confermando la propria solidità nelle gare da dentro o fuori.

Nel Girone B la storia è stata ben diversa: la Futsal Orfea Cabras ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime giornate, prendendo il comando e mantenendolo senza reali scossoni fino alla conclusione del torneo. Alle sue spalle, nei playoff, si è distinta l’Aruba, capace di superare il Kadossene e chiudere la fase post-season con una prestazione convincente.

Nel Girone C dominio assoluto del Tagam Futsal, che ha chiuso con nove punti di vantaggio sulla seconda, l’Happy FC. Proprio l’Happy FC, però, ha saputo trasformare il finale di stagione nel proprio momento migliore: vittoria nei playoff e grande affermazione in Coppa Italia di categoria, grazie al netto 4-1 inflitto in finale al Città di Sestu.

Nel complesso, una stagione che racconta tre scenari differenti: equilibrio totale nel Girone A, dominio nel Girone B e superiorità nel Girone C, con l’Happy FC capace di lasciare un segno importante nelle competizioni parallele. (lu. b.)

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