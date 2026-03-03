VaiOnline
Alghero.
04 marzo 2026 alle 00:15

Lezioni e giochi sotto le pergotende 

Con l’arrivo della primavera, le lezioni potranno finalmente spostarsi anche all’aperto grazie alle pergotende installate in diverse scuole. Gli operai sono al lavoro da lunedì negli istituti cittadini impegnati in un intervento pensato per offrire ambienti inclusivi e funzionali a bambine, bambini e insegnanti, favorendo attività didattiche all’aria aperta in condizioni di maggiore comfort e sicurezza.

Il primo montaggio è stato completato nella scuola dell’infanzia di Sant’Anna. A seguire, gli interventi interesseranno la scuola ex Omni di via Vittorio Emanuele, la scuola dell’infanzia e primaria di Sant’Agostino in via Grazia Deledda, il plesso di via Asfodelo e la scuola dell’infanzia di Fertilia. «Un investimento destinato a rendere i nostri plessi scolastici sempre più confortevoli e funzionali», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto, che ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro. L’investimento complessivo ammonta a 100 mila euro e prevede l’installazione di pergole moderne con lamelle orientabili e retrattili, capaci di modulare ombra e ventilazione. Intanto proseguono le opere di manutenzione nelle scuole di via Matteotti e di Fertilia, dove le recenti precipitazioni hanno aggravato le infiltrazioni già presenti. (c.fi.)

COMMENTI

