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Margine Rosso.
19 giugno 2026 alle 00:33

L’esordio del Comitato «Dialogo col Comune» 

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Per la prima uscita pubblica il neo Comitato di Margine Rosso ha scelto Su Forti, angolo simbolo del quartiere. I soci hanno deciso di incontrare i cittadini per raccogliere proposte e segnalazioni e continuare il percorso già cominciato.

«Siamo convinti», ha detto il presidente Giorgio Sangiorgi, «che il compito del Comitato non possa esaurirsi con lo sforzo di tutela del territorio, del decoro, della sicurezza, della viabilità e di quant’altro gli associati portano alla nostra attenzione, ma che occorra contemporaneamente proporre e sviluppare una riflessione più ampia sulle trasformazioni in atto nella “nostra” zona, sul rapporto con le diverse amministrazioni, sull’evoluzione del territorio che attendiamo o, meglio, a cui vogliamo partecipare con contributi di idee e di stimoli». Partendo dal presupposto dell’importanza di socializzare. Proprio per questo motivo non è stata organizzata un’assemblea, «abbiamo preferito presentarci e chiacchierare piuttosto che fare interventi: ci pare che la partecipazione sia stata più che soddisfacente e siamo molto contenti». Adesso, «andremo sicuramente avanti, con la nuova amministrazione comunale, per collaborare alla soluzione dei nostri problemi oggettivi. Ma andremo avanti anche con queste iniziative più informali dato che il Comitato Margine Rosso è prima di tutto una comunità di persone». Tra i tempi più urgenti proposti dal Comitato ci sono la sicurezza nel quartiere dopo furti e danneggiamenti alle auto e la presenza dei rifiuti nelle diverse lottizzazioni.

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