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25 giugno 2026 alle 00:11

L’esordio a Parma sabato 22 agosto 

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L’esordio a Parma sabato 22 agosto alle 20.45, quello alla Domus contro l’Inter due domeniche dopo, sempre in serata. Con gli anticipi e i posticipi delle prime cinque giornate della Serie A stabiliti ieri dalla Lega Serie A, inizia di fatto il conto alla rovescia per il Cagliari che, dopo il debutto al Tardini, giocherà le due gare successive in casa e le due successive ancora in trasferta.

Cagliari-Lecce, valida per la terza giornata, si disputerà lunedì 7 settembre alle 18.30. Cinque giorni dopo il match con l’Atalanta a Bergamo con fischio d’inizio alle 20.45. La prima gara di pomeriggio è prevista per sabato 19 settembre.

Questo il primo turno di Serie A completo: sabato 22 agosto, alle 18.30 Inter-Monza e Udinese-Como, alle 20.45 Parma-Cagliari e Genoa-Napoli; domenica 23 agosto, alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan; lunedì 24 agosto, alle 18.30 Bologna-Lazio e alle 20.45 Roma-Fiorentina.

Coppa Italia

L’esordio ufficiale stagionale dei rossoblù di Pisacane sarà, però, in Coppa Italia il 14 agosto alle 18.30 alla Domus: l’avversario sarà la vincente tra Arezzo e Union Brescia.

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