L’escursione gratuita Come (ri)scoprire San Giovanni Suergiu  

Un’occasione per conoscere e vivere San Giovanni Suergiu attraverso un’escursione guidata gratuita in programma domani. Il territorio sangiovannese fu abitato già in età prenuragica, nuragica, punica e romana, come dimostrano i tanti siti e i reperti rinvenuti nell’area. Ecco perché l’escursione, che unisce storia e natura, è quanto mai affascinante.

Il ritrovo è fissato per le 17 al Borgo di Is Loccis Santus, punto di partenza dell’escursione, pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturalistiche, storiche e culturali del territorio a 70 chilometri a ovest di Cagliari e a 5 a sud di Carbonia. Al termine della passeggiata, ai partecipanti sarà offerta una degustazione di piatti della tradizione sarda, ospitata presso i locali dell’Oratorio San Giovanni Battista, per concludere l’esperienza all’insegna della convivialità e dei sapori locali.

L’iniziativa si svolge con il contributo concesso dalla Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara e rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio del territorio e promuoverne la conoscenza attraverso un’esperienza di turismo lento e sostenibile. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3203836594.

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