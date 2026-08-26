SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Domani dalle 17
27 agosto 2026 alle 00:35

L’escursione gratuita Come (ri)scoprire San Giovanni Suergiu  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’occasione per conoscere e vivere San Giovanni Suergiu attraverso un’escursione guidata gratuita in programma domani. Il territorio sangiovannese fu abitato già in età prenuragica, nuragica, punica e romana, come dimostrano i tanti siti e i reperti rinvenuti nell’area. Ecco perché l’escursione, che unisce storia e natura, è quanto mai affascinante.
Il ritrovo è fissato per le 17 al Borgo di Is Loccis Santus, punto di partenza dell’escursione, pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturalistiche, storiche e culturali del territorio a 70 chilometri a ovest di Cagliari e a 5 a sud di Carbonia. Al termine della passeggiata, ai partecipanti sarà offerta una degustazione di piatti della tradizione sarda, ospitata presso i locali dell’Oratorio San Giovanni Battista, per concludere l’esperienza all’insegna della convivialità e dei sapori locali.
L’iniziativa si svolge con il contributo concesso dalla Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara e rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio del territorio e promuoverne la conoscenza attraverso un’esperienza di turismo lento e sostenibile. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3203836594.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Costa smeralda

Un matrimonio da mille e una notte

Lady Gaga e i Coldplay alle nozze tra Brendan Blumer e Salvatore Spano 
Andrea Busia
Caro-carburante

Diesel, accise tagliate fino al 5 settembre

Dal Governo 130 milioni per il controesodo, poi «sostegni in base al reddito» 
Milano

Suicidio gestito dal sistema sanitario

Nove mesi di attesa, poi il paziente fa ricorso e l’Asst fornisce farmaco e personale 