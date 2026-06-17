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Assemini.
18 giugno 2026 alle 00:38

L’esame di terza media con il costume tradizionale 

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Un esame di terza media sostenuto indossando il tradizionale costume asseminese e presentando una tesina interamente legata alle tradizioni della Sardegna. È quanto andato in scena ieri pomeriggio nell’Istituto Comprensivo Assemini 1, scuola secondaria di primo grado plesso Nivola: protagonista Maria Emma Zuddas, 14 anni, che ha trattato del ballo tradizionale e dei 50 anni del gruppo folk di cui fa parte.

«Valorizzare tradizioni e identità sarde è un pilastro della nostra offerta formativa», il commento della dirigente scolastica Roberta Matta, «abbiamo progetti che coniugano le radici culturali sarde con una visione aperta al futuro. Per questo ho accolto con grande entusiasmo la proposta dell’alunna». Un’esperienza unica per Maria Emma, visibilmente emozionata mentre esponeva il suo lavoro: «Ho potuto parlare del ballo sardo che amo, anche grazie alle mie insegnanti», ha detto. Contenta la madre Tiziana Zanda: «Per Maria Emma conoscere il gruppo folk San Pietro è stata un folgorazione: già dalla seconda mi parlava del suo esame, di come l’avrebbe voluto “sardo”». Concordano le sue insegnanti, secondo le quali «così si sviluppano il senso di appartenenza alla comunità e il valore della tutela delle identità culturali». L’esame si è concluso con una coreografia del gruppo folk San Pietro: «Con piacere e orgoglio siamo stati qui per portare avanti nelle giovani generazioni il lascito delle tradizioni e della nostra passione», il parere del presidente Michele Deidda.

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