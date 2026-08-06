Leggenda Pellacani: quinto oro! 

Parigi. Mai nessuno come lei. Chiara Pellacani completa un en plein da leggenda e conquista il quinto oro su altrettante finali disputate agli Europei di nuoto di Parigi, grazie a una gara perfetta nel trampolino sincro da tre metri in coppia con Elisa Pizzini, coronata con il punteggio di 308.07. «Ero consapevole del mio valore, ma in questi Europei mi sono resa conto del salto di qualità», ha commentato la ragazza d'oro, appena uscita dalla vasca, rivelando di essersi immaginata alla vigilia dei campionati continentali «in una foto con tutte le medaglie d'oro al collo», come confermato due giorni fa dal suo allenatore, Tommaso Marconi. Presagio avverato e, nonostante sia fresca di un record con il quale ha ribadito il sorpassato a un'icona italiana della disciplina come Tania Cagnotto, l'atleta romana - già da ora il volto azzurro di questi Europei - guarda adesso alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. «Ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi», ha rilanciato Pellacani accanto alla compagna Pizzini, che dopo il bronzo sfumato nel trampolino individuale da tre metri ha riscattato «un anno non partito nel migliore dei modi» con una vittoria «che vale tutto», frutto «della sintonia che io e Chiara stiamo costruendo come persone e atlete».

Numeri favolosi

Dopo aver dominato la prova a squadre, il sincro misto da tre metri, il trampolino da un metro e quello da tre metri, Pellacani è stata protagonista, insieme a Pizzini, di una gara drammatica, segnata da un imprevisto autosabotaggio delle inglesi Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen, ritiratesi dalla competizione dopo due tuffi consecutivi da zero punti. A quel punto, nemmeno le ucraine e le tedesche, rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo con 278.40 e 274.59 punti, hanno potuto impensierire la coppia italiana. Premiata come miglior tuffatrice europea del 2025, "un altro obiettivo raggiunto", Chiara ha già ipotecato la corona continentale anche per il 2026, tracciando un percorso netto che, con le dovute proporzioni, richiama alla mente i sentimenti di trionfi totali come il Triplete calcistico, il Grande Slam nel tennis o la Tripla Corona sulle due ruote del ciclismo.

Le altre gare

Ieri c’è poi stato il quarto posto di Romano Hao Jun Wang dalla piattaforma 10 metri. A proposito di grandi altezze, annullati per vento gli allenamenti sulla Senna dove ieri non si è neppure nuotato (per i valori sospetti dell’acqua) in vista delle prove dei 3km knockout sprint di oggi. Taddeucci e Paltrinieri andranno a caccia di nuove medaglie per arricchire un medagliere che vede l’Italia in testa.

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