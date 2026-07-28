Legalità, l’incontro in piazza del Carmine 

Sarà la legalità il focus dell’evento a cura della Polizia di Stato in programma questa sera dalle 19 in piazza del Carmine.

Si tratta del secondo appuntamento nell’ambito della rassegna “Carmine 2026”: questa volta però al corpo di Polizia si unirà anche il personale dei Vigili del Fuoco con propri stand e attrezzature. La serata sarà ricca di spunti di riflessione: dal tema del contrasto alla violenza di genere con i consigli del personale della Divisione anticrimine della Questura, a quello della sicurezza stradale, con i consigli e le norme da seguire da parte degli “utenti della strada”, gli effetti e le possibili conseguenze della guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche degli eccessi di velocità, con utili consigli della Polizia Ferroviaria per sensibilizzare sui corretti comportamenti da tenere in stazione e sui treni.

Nel corso della serata sarà possibile vedere da vicino le apparecchiature in uso alla Polizia di Stato o ritrovarsi con la Scientifica su una ipotetica scena del crimine, ammirare alcuni veicoli storici oltre a quelli di nuova generazione e salire sul “pullman azzurro” della Polizia Stradale.

Presenti anche artificieri, unità cinofile della Questura di Cagliari e di Oristano, nonché gli operatori del VII Reparto Volo della Polizia di Stato e il personale sanitario della Questura.

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