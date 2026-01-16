VaiOnline
La giornata.
17 gennaio 2026 alle 00:22

L’Eccellenza anticipa il diciottesimo turno 

Undici partite in anticipo oggi nel campionati dilettantistici, otto in Eccellenza e tre in Promozione girone B.

Nel massimo torneo regionale si disputa la diciottesima giornata e sono diverse le sfide importanti, tra cui due derby galluresi. Il primo vede l’Ilvamaddalena capolista a quota 32 punti far visita al Calangianus: gara complicata nonostante i padroni di casa siano attardati in classifica, perché l’undici giallorosso sa il fatto suo ed è in grado di rendere difficile la vita a tutti. Il secondo prevede la trasferta (senza tifosi, così è stato deciso) del Tempio, terzo a -2 dalla vetta, nell’estrema punta nord dell’Isola, dunque a Santa Teresa Gallura: all’apparenza il pronostico sarebbe scontato, tenuto conto che i rivali dei galletti navigano sul filo dei playout, ma la squadra ha ingranato e nelle ultime giornate ha risalito la china. Cercherà di approfittare delle difficoltà delle rivali la Nuorese, seconda con 31 punti, impegnata sull’ostico campo del Buddusò quartultimo. Di livello la sfida tra Ossese e Atletico Uri: i bianconeri da anni cercano il grande salto mentre gli ospiti la scorsa stagione giocavano in D. Entrambe le squadre sono al quarto posto. La Ferrini Cagliari cerca punti salvezza contro un Iglesias sesto e in leggero calo nell’ultimo periodo, mentre il Lanusei ospita il Taloro. Chiudono Villasimius- Tortolì e Carbonia- Sant’Elena, coi quartesi ultimi.

In Promozione si giocano tre gare: Arzachena-Thiesi, Macomerese-Ozierese e Bonorva- Stintino.

