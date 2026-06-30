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Basket.
01 luglio 2026 alle 00:32

LeBron James lascia i Lakers  

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LeBron James sarà ancora in campo nel 2026-2027, ma non lo farà con i Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il Re dell'Nba. Ad annunciarlo è stato il Ceo di Klutch Sports, Rich Paul. James, 42 anni a dicembre, ha comunicato alla dirigenza gialloviola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà un free agent pronto a firmare con un nuovo club. La pista principale porta a San Francisco, con i Golden State Warriors.

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