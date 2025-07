Cinquanta partecipanti, quasi tutti del Presidio del Popolo sardo, alcuni dei comitati. “La marcia delle pietre parlanti”, da Santa Cristina a Barumini, ieri ha toccato i primi punti in cui la speculazione energetica è tangibile. Come a Tramatza, dove è abbandonato un parco fotovoltaico. Tra inni sardi e riflessioni, la comitiva ha incontrato il vicesindaco di Bauladu e ha chiuso la prima tappa a Nuraxinieddu. Domani partenza per Oristano.

a pagina 5