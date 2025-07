Cagliari, Pisacane chiede “intensità” 

«Lavoro, identità, orgoglio». Da Ponte di Legno, sede del ritiro estivo del Cagliari, arrivano le prima parole sul campo dell’allenatore rossoblù Fabio Pisacane (foto Valerio Spano). «Vogliamo che la gente si possa sentire rappresentata da questo gruppo, dovremo mettere in campo la nostra fame, intensità, cuore, orgoglio – ha detto il tecnico – valori che sono insiti nel Cagliari. Per me e lo staff è una grande sfida». Anche ieri due sedute, mentre a Cagliari i tifosi fanno la fila nello store di piazza L’Unione Sarda per acquistare l’abbonamento.

