La cerimonia.
12 dicembre 2025 alle 00:35

Le inchieste lampo su rapine e truffe: premiati i Carabinieri 

Una rapina sventata, un’inchiesta su un gruppo specializzato nelle truffe aggravate per ottenere fondi pubblici, l’arresto degli autori di una rapina in un centro scommesse con il ferimento del titolare. Per questi fatti avvenuti quest’anno, il comandante della Legione, generale di Brigata Francesco Rizzo, ieri mattina ha conferito encomi ed elogi ai militari che si sono distinti nelle operazioni. La cerimonia si è svolta al comando Legione Carabinieri Sardegna alla presenza dei comandanti provinciali e di una rappresentanza dello Stato Maggiore. «Questi momenti», ha evidenziato Rizzo, «rafforzano il senso di appartenenza, la motivazione e la consapevolezza del ruolo che l’istituzione riveste nella vita delle comunità locali».

Questi i militari premiati: encomio semplice a Luigi Di Costanzo, Daniele Marroccu, Fabio Maudau, Pietro Calabrò (Compagnia di Iglesias), Armando Derviso (Compagnia di Dolianova), Antonino Di Marco (Nucleo provinciale investigativo), Riccardo Pirali, Sara Francomano, Alessandro Obinu (Stazione Sestu), Vittorio Piras, Simone Vettese, Luigi Vacca, Stefano Atzeni (Compagnia di Quartu), elogio a Stefano Marcia, Federico Sanna (Compagnia di Villacidro). (m. v.)

