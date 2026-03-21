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Serie C.
22 marzo 2026 alle 00:30

Le due opzioni della Torres 

Salvezza diretta col quintultimo posto o col +8 sull’ultimo 

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Sassari. La fortuna aiuta la Torres. In differita. La Pianese ieri ha pareggiato al 94’ col fanalino di coda Pontedera che quindi è rimasto a -12 dai rossoblù ma con una partita in meno. Dal momento che la squadra sassarese due giorni fa non ha ottenuto la vittoria che serviva per uscire dalla zona playout, come seconda chance per la salvezza diretta evitando gli spareggi resta il distacco tra ultima e quartultima (al momento la squadra sassarese) che deve essere superiore agli 8 punti.

Calendario

La gara di venerdì notte contro il Perugia è stato l’ultimo scontro con una concorrente diretta, l’ultima partita dove i punti valevano doppio. Le quattro gare rimaste metteranno di fronte Mastinu e compagni ad avversarie con altri obiettivi: al “Vanni Sanna” arriverà il Livorno, che si gioca l’ultima chance per avvicinarsi ai playoff, poi ci sarà turno di riposo per l’esclusione del Rimini, quindi ecco trasferta sul campo del Pineto, quarta forza del torneo, infine l’ultimo match casalingo (almeno si spera) contro il Gubbio, in zona playoff, e la chiusura del campionato ad Arezzo, coi granata che potrebbero avere già festeggiato la promozione diretta in Serie B.

Il Perugia ha cinque partite per difendere il +1 sulla Torres, la Sambenedettese deve giocare ancora quattro incontri ed è a -2 dai rossoblù. Anche il Bra ha ancora cinque turni in calendario ma è finito a -5 dalla squadra sassarese e appare obiettivamente improbabile che riesca ad agganciarla, anche se proprio il prossimo match è contro il Pontedera.

Lo strano calo dopo i gol

La direzione arbitrale di venerdì notte ha scontentato tutti. La Torres ha polemizzato per l’annullamento dell’autogol di Joselito, il Perugia si è lamentato per il mancato rigore dopo il fallo di braccio di Antonelli.

Episodi a parte, resta l’incomprensibile calo della squadra di Greco proprio dopo avere raggiunto il pareggio. Meritatissimo, dato che sino a quel momento sul tabellino della gara risultavano 9 occasioni a 2 per i rossoblù, che per un’ora hanno dominato. Dopo il gol di Sorrentino ci si aspettava una Torres carica alla ricerca della vittoria e invece è venuto fuori il Perugia che ha creato almeno tre palle nitide per il 2-1, con Zambataro super nell’evitare il gol deviando sulla traversa il tiro di Montevago. Era accaduto qualcosa di simile anche col Carpi, quando la formazione sassarese si era un po’ sgonfiata dopo il gol, in quel caso, dell’1-0. Un aspetto sul quale lavorare.

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