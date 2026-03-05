Le cure multidisciplinari per il linfedema 

Oggi è la Giornata mondiale del linfedema e l’ospedale Businco di Cagliari la celebra con un incontro di approfondimento, a partire dalle 15, dedicato «alla conoscenza di questa patologia cronica», il cui trattamento richiede «un approccio multidisciplinare strutturato e continuativo».

«Il programma – è scritto in una nota diffusa dall’Arnas Brotzu – prevede interventi scientifici volti ad approfondire i principali aspetti clinici e riabilitativi della malattia, con particolare attenzione alla presa in carico integrata e alla continuità assistenziale». L’appuntamento si conclude con una tavola rotonda che «vedrà il team riabilitativo» dell’ospedale cagliaritano confrontarsi con «le associazioni dei pazienti, in un’ottica di ascolto, partecipazione e costruzione condivisa dei percorsi di cura». Tra i relatori, fisiatri e fisioterapisti della Struttura complessa del Businco, diretta da Pietro Braina. Intervengono anche professionisti di altre realtà territoriali.

Per Braina, «questa giornata rappresenta un momento fondamentale per rafforzare il modello multidisciplinare, valorizzare il lavoro del team riabilitativo e promuovere una corretta informazione rivolta ai pazienti e ai loro familiari».

