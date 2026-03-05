VaiOnline
Il convegno.
06 marzo 2026 alle 00:15

Le cure multidisciplinari per il linfedema 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi è la Giornata mondiale del linfedema e l’ospedale Businco di Cagliari la celebra con un incontro di approfondimento, a partire dalle 15, dedicato «alla conoscenza di questa patologia cronica», il cui trattamento richiede «un approccio multidisciplinare strutturato e continuativo».

«Il programma – è scritto in una nota diffusa dall’Arnas Brotzu – prevede interventi scientifici volti ad approfondire i principali aspetti clinici e riabilitativi della malattia, con particolare attenzione alla presa in carico integrata e alla continuità assistenziale». L’appuntamento si conclude con una tavola rotonda che «vedrà il team riabilitativo» dell’ospedale cagliaritano confrontarsi con «le associazioni dei pazienti, in un’ottica di ascolto, partecipazione e costruzione condivisa dei percorsi di cura». Tra i relatori, fisiatri e fisioterapisti della Struttura complessa del Businco, diretta da Pietro Braina. Intervengono anche professionisti di altre realtà territoriali.

Per Braina, «questa giornata rappresenta un momento fondamentale per rafforzare il modello multidisciplinare, valorizzare il lavoro del team riabilitativo e promuovere una corretta informazione rivolta ai pazienti e ai loro familiari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 