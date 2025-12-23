VaiOnline
Alghero.
24 dicembre 2025 alle 00:39

Le casette dei gatti sparite dal giardino della Cattedrale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Malumore tra i gattari del centro storico per la rimozione delle casette destinate a offrire riparo ai gatti della colonia felina del Pou Salit, nel giardino adiacente la cattedrale di Santa Maria. Le strutture, acquistate dal Comune e installate per proteggere gli animali durante la stagione invernale, sono state rimosse nei giorni scorsi, probabilmente perché ritenute non consone al contesto del giardino. La colonia, regolarmente censita dall’Amministrazione comunale e seguita da anni dai volontari, è una presenza storica della città vecchia e non è la sola. Ce ne sono altre sparse per il quartiere antico.

A lanciare l’allarme è Eleonora Carta, una delle “gattare” con tanto di patentino che si occupa quotidianamente dei felini. «Le colonie non si possono spostare - spiega - e quella del “pozzo salato” è lì da moltissimi anni. In passato se ne occupava la signora Dorotea, oggi 92enne, che per motivi di salute non può più farlo. Io ho raccolto il testimone: siamo otto volontarie, con un calendario per garantire il cibo ogni giorno». Un lavoro di cura silenzioso ma costante, che coinvolge anche i residenti della zona. «La signora Lia, che abita a due passi, tutte le mattine pulisce e controlla che sia tutto in ordine», racconta Carta, sottolineando come la colonia sia riconosciuta ufficialmente dall’assessorato comunale all’Ambiente. Non è la prima volta che le casette vengono spostate. «In passato erano state installate all’esterno del cancello, ma sono sparite dopo due giorni. Chiediamo alla Curia la possibilità di collocarle nel giardino almeno per il periodo invernale. Troviamo insieme una soluzione, nel rispetto degli animali e del luogo».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 