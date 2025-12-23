VaiOnline
Mercato.
24 dicembre 2025 alle 00:38

Lazio, via libera per i rinforzi 

Mercato parziale per Napoli e Pisa, via libera per la Lazio. La società di Aurelio De Laurentiis e il club toscano sono le uniche squadre della Serie A a non aver rispettato la soglia dello 0,8 per l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi. Potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa dovrà essere compensata da un'entrata. È l'esito delle valutazioni fatte dalla Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket professionistiche, presieduta da Massimiliano Atelli, che si è riunita ieri. Il club del presidente Lotito, invece, dopo il blocco estivo, è riuscito a rientrare nel limite imposto dello 0,7 che consentirà ai biancocelesti di rinforzarsi nel mercato di gennaio.

