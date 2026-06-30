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Oliena.
01 luglio 2026 alle 00:34

Lavori pubblici per sei milioni di euro 

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A Oliena più di sei milioni di euro serviranno per gli interventi di recupero del centro storico, la valorizzazione del Corrasi, marciapiedi, area archeologica e il galoppatoio comunale. Lunedì, il Consiglio comunale con il sindaco Bastiano Congiu ha dato il via libera a due variazioni di bilancio per nuove risorse destinate a investimenti e servizi. La prima delibera, approvata all’unanimità, iscrive a bilancio entrate per circa sei milioni di euro, di cui 5,4 destinati agli investimenti. Tra gli interventi, figurano 2,5 milioni dei fondi Fsc per il progetto “Borghi Bandiere arancioni”, e un milione di euro per il progetto “Aree verdi e blu. Connessione con il Corrasi”, che mira a rafforzare il legame tra il paese e il patrimonio ambientale. Nel piano, anche 572 mila euro per il sito archeologico di Sa Sedda ’e Sos Carros e 650 mila euro per realizzazione e riqualificazione dei marciapiedi comunali. Più acceso il confronto sulla seconda variazione, relativa all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, di circa tre milioni di euro; oltre la metà dei quali per investimenti. Il provvedimento è passato con i soli voti della maggioranza. Tra gli stanziamenti, quello per l’acquisizione di un terreno destinato a futuro galoppatoio comunale, atteso da anni. (g. pit.)

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