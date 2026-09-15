Lavori notturni per sistemare la segnaletica 

Ogni promessa è un debito e l’amministrazione comunale in questo caso ha mantenuto in tempi strettissimi l’impegno: l’altra mattina gli oristanesi hanno trovato il pezzo di via Cagliari, da piazza Manno all’incrocio con via XX Settembre, con le strisce pedonali e le cordonate finalmente bianche lucenti dopo mesi e mesi di nero asfalto con tutti i pericoli che ne seguivano per i pedoni e gli automobilisti.

La decisione di eseguire il rifacimento della segnaletica orizzontale in notturna, cosa insolita in città sperando che in futuro diventi per quanto possibile la normalità, ha evitato di creare problemi alla circolazione stradale. L’operazione a lume di lampione è stata seguita fino al termine dalla Polizia locale con in testa il comandante Gianni Uras.

«In via Cagliari, la strada più trafficata in assoluto, mi sembrava assolutamente necessario garantire la scorrevolezza del traffico e questo potere essere assicurato solamente intervenendo nel rifacimento della segnaletica solo di notte. Di giorno sarebbe stato il caos». Sarà sempre così? «Lavorare di notte costa il doppio ma nelle strade molto trafficate penso sia opportuno, in periferia non credo. Da valutare comunque caso per caso», conclude il comandante Uras. (a. m. )

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