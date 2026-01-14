VaiOnline
Quartucciu.
15 gennaio 2026 alle 00:35

Lavori in via Rosselli, fioccano le proteste: «Eliminati i posteggi» 

Con l’inizio dei lavori in via Rosselli a Quartucciu, si iniziano a creare i primi disagi alla viabilità e ai residenti.
«Le strade sono molto trafficate, rifletterei più sulle tempistiche dei lavori», osserva Simona Cambarau. «In via Rosselli hanno aperto lo studio medico, tante persone anziane si stanno trovando in difficoltà per accedere o anche solo per trovare parcheggio». Un problema condiviso anche da Paola Angioni: «Trovare un parcheggio tra freddo e febbre è stato un caos. Arrivando da Quartu è stato un vero problema riuscire a fermarsi per andare dal medico. Oltre ai rallentamenti per le tante auto che transitano nella via». Dal Comune replica l’assessore ai Lavori pubblici, Walter Caredda, che invita ad avere pazienza. «Vogliamo realizzare l’asse della cultura. Capiamo le difficoltà che stanno trovando i cittadini, ma chiediamo un sacrificio a tutti», afferma. «La soppressione temporanea dei parcheggi è stata necessaria per una questione di sicurezza durante i lavori. I parcheggi verranno implementati e rifatti».
Quanto alle tempistiche, Caredda sottolinea che l’impresa è operativa, ma che esistono vincoli tecnici legati anche ad altri enti. «I ritardi registrati in via Don Minzoni sono dovuti allo spostamento dei sottoservizi da parte di altre aziende. Per non rallentare la tabella di marcia, gli operai si sono spostati in via Rosselli. L’obiettivo resta quello di concludere l’intervento entro la fine dell’anno, nella migliore delle ipotesi a fine luglio, come da contratto. Prima si termina e meglio è per tutti».

