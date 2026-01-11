Lavori in corso, auto finisce sulle barriere 

Alta velocità ed incidenti sfiorati in varie zone di Sestu. Il primo è accaduto pochi giorni fa nelle prime ore del mattino sulla ex 131, nel punto in cui si trovano le barriere che delimitano il cantiere per la costruzione della nuova rotonda.

Una vettura ha impattato sulle barriere jersey, colpendole in pieno ma senza riportare gravi danni. Testimonianze poi arrivano anche da via Vittorio Veneto una strada dove si raggiungono sempre più spesso alte velocità, soprattutto nel tratto a quattro corsie, con le prevedibili conseguenze: danneggiate più volte le barriere provvisorie della nuova rotonda con via Iglesias, e poi più avanti, della rotonda all’incrocio con via Cagliari. In mezzo a quest’ultima c’è una pianta d’ulivo, e proprio la scorsa domenica notte qualcuno l’ha colpito con l’auto, per fortuna senza danneggiarlo gravemente. Online poi circola il video di un’auto che percorre proprio questa rotonda ad alta velocità, evitando per un pelo l’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA