Lavori in centro, caos sotto il solleone 

Bastano pochi metri di strada off limits per mandare in tilt il traffico nel centro città, almeno nelle ore di punta. «I lavori stanno andando a rilento, chissà quanto durerà ancora quest’inferno», il commento pessimista di un uomo sulla cinquantina che - arrivando da Quartucciu e diretto verso Cagliari - non ha altre alternative se non svoltare in via Tazzoli e seguire i cartelli che indicano la viabilità provvisoria per poter uscire da Selargius.

Disagi continui

Il cantiere è sempre lo stesso, la manutenzione straordinaria dei sampietrini partita da via San Lussorio lo scorso marzo, da alcuni giorni trasferita di qualche metro con la chiusura alle auto - ma anche ai bus e ai camion della nettezza urbana - del tratto di via Gallus compreso fra piazza Maria Vergine Assunta e via Tazzoli. La recente ordinanza della Polizia locale indica il 4 luglio come ultimo giorno di “passione” per automobilisti e pendolari, ma in tanti temono che la fine dei lavori possa slittare. «Questi interventi si sa quando iniziano, mai quando finiscono», dice Iole Locci mentre attraversa in direzione parco Si ‘e Boi. E aggiunge: «Andrebbero fatti in notturna per accelerare e ridurre i tempi di chiusura della strada, soprattutto quando si tratta di una zona strategica per la viabilità cittadina e non solo come questa».

Gli autobus

E se per gli automobilisti il cantiere comporta continui tour nelle vie interne della città - fra restringimenti di carreggiata e svolte obbligatorie - non va meglio per chi si sposta quotidianamente con i mezzi pubblici. Sono infatti ben sette le linee del Ctm che hanno modificato i percorsi sino al 4 luglio: i bus 17, 19, 30, 30R, QS, QSA ed ER, con variazioni specifiche pianificate per la giornata di lunedì in concomitanza con il mercato rionale. Non solo: a causa del cantiere in corso in via Gallus sono state temporaneamente soppresse le fermate di via della Resistenza, di via Manin, in via Gallus. Mentre è stata istituita una fermata provvisoria in via Istria, di fronte al civico 188.

Il sindaco

Ieri mattina nonostante il caldo c’erano tre operai - e un mini escavatore - al lavoro.

«Comprendiamo i disagi, purtroppo non evitabili, così come ogni qualvolta si interviene sulla viabilità», spiega il sindaco Gigi Concu. «Si tratta di lavori fondamentali, necessari e non più rimandabili di cui poi beneficeremo tutti. Faremo il possibile per far rispettare il cronoprogramma e per andare incontro alle esigenze di automobilisti e residenti, l’invito che rivolgiamo a tutti è quello di pazientare e di pensare ai vantaggi nel lungo termine».

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