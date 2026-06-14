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Bosa-Ghilarza.
15 giugno 2026 alle 01:31

Lavori da completare, l’ospedale di comunità trasloca per 7 giorni  

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«L’attività dell’ospedale di comunità di Ghilarza, a partire da lunedì 15 giugno, per circa una settimana, sarà temporaneamente trasferita presso l’ospedale di comunità di Bosa al fine di consentire il completamento dei lavori nella struttura del Guilcier entro i termini previsti». Con un comunicato stampa, ieri mattina, la Asl ha annunciato il trasferimento last minute.

«La decisione di trasferire l’attività in altra sede è stata maturata nell’ottica di garantire ai pazienti la massima sicurezza e i comfort necessari, che non sarebbero potuti altrimenti essere assicurati a causa dei lavori in corso – ha motivato la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina nella nota stampa inviata ieri –. Faremo tutto il possibile per garantire ai degenti il minimo disagio e per ripristinare le attività a Ghilarza nel minor tempo possibile».

L’ospedale di comunità è una struttura intermedia che accoglie «i pazienti con condizioni sanitarie che renderebbero inappropriato il ricovero nei reparti a più alta intensità di cure, ma che necessitano comunque di assistenza ospedaliera. Si tratta di pazienti cronici o fragili clinicamente stabili, per i quali il ricovero è indicato a causa del peggioramento di una patologia pregressa, oppure di pazienti in dimissione da strutture ospedaliere per acuti che hanno però bisogno di un’assistenza infermieristica continuativa», continua la nota. L’ospedale di comunità di Ghilarza è stato attivato nel 2023 ed è ora interessato dai lavori finanziati con i fondi del Pnrr.

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