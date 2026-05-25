«Lavori all’Oncologico, nuove sale operatorie pronte a dicembre» 

Dopo la denuncia dell’Usb Sanità dei giorni scorsi sui ritardi del cantiere per le nuove sale operatorie del Businco, ora arriva una nota dell’Arnas, per dire che «i lavori», stanno entrando «nella fase decisiva», con una serie di dettagli tecnici adatti a esperti di edilizia, e l’annuncio che «l’installazione degli impianti e delle apparecchiature ad alta tecnologia delle nuove sale operatorie dovrà concludersi entro dicembre 2026».

Insomma, «il consorzio di imprese impegnato nell’opera e i progettisti hanno dovuto affrontare criticità legate alla complessità delle strutture del sottosuolo e alla necessità di operare in condizioni di massima sicurezza, elementi che hanno comportato un inevitabile allungamento delle attività preliminari».

La nota sottolinea che «è in fase di completamento la realizzazione delle fondamenta e del solaio portante fuori terra. Nei prossimi giorni «è prevista la gettata di calcestruzzo armato destinata a rinforzare e stabilizzare il solaio portante sul quale sorgerà il nuovo corpo centrale a tre piani. La struttura sarà composta da pilastri, travi ed elementi prefabbricati attualmente in fase di realizzazione presso un’azienda specializzata del Veneto. E il montaggio delle componenti prefabbricate prenderà il via a giugno e sarà articolato in quattro fasi successive, ciascuna della durata di sette giorni, per rispettare il cronoprogramma imposto dal finanziamento Pnrr. Parallelamente verranno realizzati, attorno al nucleo centrale, i corpi laterali e i vani ascensore in cemento armato gettato in opera».

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