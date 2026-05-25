VaiOnline
L’Arnas.
26 maggio 2026 alle 00:21

«Lavori all’Oncologico, nuove sale operatorie pronte a dicembre» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo la denuncia dell’Usb Sanità dei giorni scorsi sui ritardi del cantiere per le nuove sale operatorie del Businco, ora arriva una nota dell’Arnas, per dire che «i lavori», stanno entrando «nella fase decisiva», con una serie di dettagli tecnici adatti a esperti di edilizia, e l’annuncio che «l’installazione degli impianti e delle apparecchiature ad alta tecnologia delle nuove sale operatorie dovrà concludersi entro dicembre 2026».

Insomma, «il consorzio di imprese impegnato nell’opera e i progettisti hanno dovuto affrontare criticità legate alla complessità delle strutture del sottosuolo e alla necessità di operare in condizioni di massima sicurezza, elementi che hanno comportato un inevitabile allungamento delle attività preliminari».

La nota sottolinea che «è in fase di completamento la realizzazione delle fondamenta e del solaio portante fuori terra. Nei prossimi giorni «è prevista la gettata di calcestruzzo armato destinata a rinforzare e stabilizzare il solaio portante sul quale sorgerà il nuovo corpo centrale a tre piani. La struttura sarà composta da pilastri, travi ed elementi prefabbricati attualmente in fase di realizzazione presso un’azienda specializzata del Veneto. E il montaggio delle componenti prefabbricate prenderà il via a giugno e sarà articolato in quattro fasi successive, ciascuna della durata di sette giorni, per rispettare il cronoprogramma imposto dal finanziamento Pnrr. Parallelamente verranno realizzati, attorno al nucleo centrale, i corpi laterali e i vani ascensore in cemento armato gettato in opera».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Strade di sangue

Due motociclisti morti in 24 ore

Il 34enne baroniese ucciso dal guardrail. Tedesco finisce in una scarpata a Orani 
Fabrizio Ungredda Fabio Ledda
L’attesa.

«Per Marco possiamo solo pregare»

Serafino Corrias
Dramma a Nurri

Bimbo ucciso dal trattore: «Non l’ho visto»

Il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo ora sotto sequestro: inchiesta della Procura 
Luigi Almiento
La Consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l’agrivoltaico concesse dal ministero dell’Ambiente

Aree idonee, per la Regione vittoria amara

Annullato l’ok ai pannelli perché ignorò la legge sarda: che però ora non esiste più 
Enrico Fresu
L’enciclica

«Dobbiamo disarmare l’intelligenza artificiale, ripartiamo dall’umano»

Leone a 135 anni dalla Rerum Novarum E sulla guerra scrive: «Non è mai giusta» 
Amministrative 2026

Guspini, due sfidanti per il sindaco De Fanti: centrosinistra diviso

Marco Pala e Simona Cogoni in corsa per il ribaltone politico 
Giovanni G. Scanu
amministrative

Venezia fa sorridere il centrodestra

Trionfa Venturini. Il Campo largo si riprende Pistoia ma perde anche Reggio Calabria 