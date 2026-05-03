VaiOnline
Via Figari.
04 maggio 2026 alle 00:11

Lavori al campo Cipla, corsa contro il tempo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La deroga sull’omologazione è in scadenza e i tempi per effettuare i lavori al campo Cipla sono sempre più stretti. Il terreno di gioco dell’impianto, tra via Figari e via dei Donoratico, necessita di manutenzione urgente: dovrebbe arrivare a breve. «Nella scorsa consiliatura era stato stanziato un contributo, poi sparito», segnala Michele Boero, presidente Commissione Sport. «La Regione, su nostra iniziativa, ha messo 300mila euro. Nella prossima variazione di bilancio ne aggiungeremo altri 200mila comunali, per rifare il campo e mettersi a norma. Abbiamo a cuore la vicenda: lavoriamo con urgenza per mettere a disposizione i soldi». Il Cipla è stato inaugurato nel 2008, per sostituire lo storico campo Cima di piazza Giovanni XXIII. «Il terreno di gioco è in condizioni pessime, con forti dislivelli. Ci siamo interessati da subito, per tutelare i 350 bambini e ragazzi che ci giocano: così, finalmente, sarà rifatto», dice Edoardo Tocco, vicepresidente Commissione Sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La linea prudente della Commissione Ue: gli Stati hanno a disposizione 95 miliardi

La crisi energetica sul tavolo Ue Ma l’ipotesi eurobond divide i 27

Oggi all’Eurogruppo verso lo strappo tra Paesi “frugali” e quelli che chiedono il bazooka economico subito 
La ricorrenza

Sant’Efisio a Nora, processione in spiaggia con il bagno di folla

Fedeli da tutta la Sardegna, oggi il tragitto per il rientro a Cagliari 
Ivan Murgana
Regione

Sanità, prove di dialogo tra Pd e 5S

Domani un tavolo tecnico con l’assessora ad interim e i segretari 
Camera

«Legge elettorale, primo ok entro l’estate»

FI: sul premio di maggioranza ascoltiamo tutti. I dem: testo irricevibile 
Garlasco

Mantenere il silenzio o rispondere ai pm: il dilemma di Sempio

L’unico indagato per l’omicidio di Chiara in caso di condanna rischia l’ergastolo 
Marco Noce