Lavori al campo Cipla, corsa contro il tempo 

La deroga sull’omologazione è in scadenza e i tempi per effettuare i lavori al campo Cipla sono sempre più stretti. Il terreno di gioco dell’impianto, tra via Figari e via dei Donoratico, necessita di manutenzione urgente: dovrebbe arrivare a breve. «Nella scorsa consiliatura era stato stanziato un contributo, poi sparito», segnala Michele Boero, presidente Commissione Sport. «La Regione, su nostra iniziativa, ha messo 300mila euro. Nella prossima variazione di bilancio ne aggiungeremo altri 200mila comunali, per rifare il campo e mettersi a norma. Abbiamo a cuore la vicenda: lavoriamo con urgenza per mettere a disposizione i soldi». Il Cipla è stato inaugurato nel 2008, per sostituire lo storico campo Cima di piazza Giovanni XXIII. «Il terreno di gioco è in condizioni pessime, con forti dislivelli. Ci siamo interessati da subito, per tutelare i 350 bambini e ragazzi che ci giocano: così, finalmente, sarà rifatto», dice Edoardo Tocco, vicepresidente Commissione Sport.

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