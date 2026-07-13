L’auto finisce sul guard-rail dopo il tamponamento a Bindua 

Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 126 nei pressi di Bindua alle porte di Iglesias. Una donna, Ponziana Ledda di Sant’Anna Arresi, responsabile della fruizione del Cammino Minerario di Santa Barbara, percorreva la statale in direzione Iglesias quando la sua auto è stata tamponata. Dopo l’impatto è finita fuori strada, finendo la sua corsa sopra il guardrail laterale.

Fortuna ha voluto che all’esterno della carreggiata fosse presente un piccolo gradino che ha fatto sì, anche grazie alla curvatura iniziale della barriera che la vettura, una nuova Ford Ka finisse sopra il guardrail evitando che venisse “infilzata” dalla struttura metallica. Ad accertarsi delle condizioni della donna sono stati per primi gli altri automobolisti coinvolti nell’impatto, e successivamente il personale 118 giunto sul posto, che hanno preso in carico la donna e trasportata all’ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti, visto che lamentava diversi dolori. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi volti ad accertare la dinamica e le cause del tamponamento, che secondo una prima ricostruzione potrebbe essere riconducibile ad una frenata per evitare un potenziale impatto con un altra vettura.

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