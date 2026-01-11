VaiOnline
GIRONE B.
12 gennaio 2026 alle 00:13

L’Atletico Masainas resta leader e spinge giù il perdaxius 

Atl. Masainas 3

Perdaxius 0

Atletico Masainas : Bove, F. Mura (70’ Lindiri), Carsetti, P. Uccheddu, Porcu, Biccheddu (90’ Musa), Giovagnoli, Bustamante (88’ Meloni), Achenza (88’ D. Congiu), M. Mura (90’ Atzori), K. Congiu. Allenatore Tinti.

Perdaxius : E. Di Meglio, Martinelli, Cadoni, Nieddu, Giganti, C. Di Meglio, Coppola, Armas, D. Pinna (70’ Madeddu), Desogus, Pessiu. Allenatore Capiali.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : 5’ Achenza, 72’ K. Congiu, 76’ M. Mura.

Prova di forza della capolista: l’Atletico mostra i muscoli e, nel derby del vertice della classifica, vince 3-0 sul Perdaxius che seguiva ad appena 4 punti più giù. I padroni di casa passano in vantaggio subito: gol di Achenza su imbucata centrale, dribbling e rete. Poi altre occasioni, ma la più importante capita a Manuele Mura (indiscutibilmente il migliore in campo), che allo scadere centra la traversa. Il Perdaxius tenta di reagire, ha le carte in regola per farlo, ma nella ripresa poco prima della mezz’ora soccombe di nuovo con K. Congiu dopo un contropiede di M. Mura. Poi sempre lui, M. Mura infila la terza rete di testa su cross di Achenza. Per il Masainas è il secondo derby consecutivo vinto, dopo quello dell’Epifania contro il Villamassargia.

