L’atletico capoterra fa suo il big match 

L’ultimo turno di campionato (che negli Over 43 si è giocato la settimana scorsa) ha designato la griglia delle semifinali per il titolo 2025/2026 nei due tornei. Nell’Over 43 il prossimo weekend il Real Putzu (detentore del titolo) sfiderà l’Ales, mentre il Seddori affronterà la Polisportiva Villamarese 2023. Intanto gli Amatori Guspini hanno sconfitto per 4-3 la WS10 Senorbì: entrambe escluse dai playoff, assieme a Polisportiva Isili e Monreale, si contenderanno la Supercoppa Amatori “Giampaolo Manca”.

Il big match dell’Over 30 se lo aggiudica l’Atletico Capoterra 2025, che impone il 2-0 alla Nino Disario Villacidro e chiude al primo posto la stagione regolare. Il Real Putzu (con il 6-2 della settimana scorsa) ha estromesso l’Aek Kasteddu dai playoff. Si conferma al terzo posto il Cagliari 2007 (2-0 sul Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes). Inutile lo 0-3 con cui la Futura 2000 Villasor ha superato il Real Cocciula. Entrambe sono fuori dagli spareggi-scudetto e parteciperanno alla Supercoppa Amatori “Manuel Todde”, con questi accoppiamenti: Aek Kasteddu-Real Cocciula e Futura 2000 Villasor-Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes. (a. z.)

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