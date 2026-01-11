VaiOnline
Serie B femminile.
12 gennaio 2026 alle 00:13

l’athena abbandona il campionato 

L’Athena Sassari rinuncia al campionato di Serie B femminile. La sfida contro l’Oristanese, in programma ieri, non si è disputata per la mancata presentazione delle sassaresi, che hanno così confermato la decisione di concludere anzitempo la stagione dopo l’addio di tutte le giocatrici scelte in estate. In attesa dell’ufficialità, l’Oristanese avrà i tre punti a tavolino, utili per la corsa salvezza. L’abbandono dell’Athena modifica gli equilibri del girone, lascia un segno in classifica e apre nuovi scenari per le prossime giornate.

Sul parquet, il Cus Cagliari ha avuto la meglio sull’Ittiri per 4-3 nel derby di giornata grazie alla doppietta di Mattana e ai gol di Nainggolan e Marchese. Il successo porta le universitarie al terzo posto, confermando solidità e ambizione nella zona alta del torneo e sottolineando un campionato equilibrato e ricco di sorprese. (lu. b.)

