L’Atalanta soffre ma piega il Verona  

Atalanta 1
Verona 0
Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (31' st Hien), Zappacosta, De Roon (43' st Samardzic), Ederson (18' st Pasalic), Bernasconi, De Ketelaere (31' st Musah), Zalewski (18' st Raspadori), Krstovic. Allenatore Palladino.
Verona (3-5-2) : Montipò, Nelsson, Edmundsson, Valentini, Belghali, J.-D. Akpa Akpro (40' st Bernede), Gagliardini (21' st Al-Musrati), Harroui (21' st Suslov), Frese (1' st Oyegoke), Bowie (33' st Sarr), Orban. Allenatore Sammarco.
Arbitro : Ayroldi di Molfetta.
Rete : nel pt 37' Zappacosta.
Bergamo. Atalanta di misura sul Verona. Festa per le 436 presenze di De Roon.
RIPRODUZIONE RISERVATA