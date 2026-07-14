L’Aston Villa dice no alla Juve per Martínez 

La Juventus incassa il no dell’Aston Villa per Emiliano Martínez, il portiere della nazionale argentina. «Resta con noi, non abbiamo intenzione di lasciarlo andare», ha detto Damian Vidagany, dirigente della formazione di Birmingham, spegnendo il sogno dei bianconeri di trovare in Dibu l’erede di Michele Di Gregorio, ancora in rosa ma fuori dal progetto di Luciano Spalletti.La Juve cerca sempre l’ok del Psg per Randal Kolo Muani, principale obiettivo in attacco. Le alternative sono Mateo Pellegrino (Parma), Alexander Sørloth (Atlético Madrid) e si è parlato anche di Folarin Balogun (Monaco), attaccante visto ai Mondiali con gli Stati Uniti. I bianconeri stanno anche incassando soldi da una cessione “esterna”: quella del difensore bosniaco Tarik Muharemovic, che dal Sassuolo va al Leeds per 40 milioni. Il 50% della rivendita spetta proprio alla Juventus.

Le novità

Si muove invece il mercato della Lazio che, dopo la cessione di Mario Gila, ha ingaggiato il 28enne centrale olandese Danilho Doekhi dell’Union Berlino. Il difensore arriva a parametro zero.

Gila è andato al Milan e dovrebbe avere come compagno di squadra Luka Modric: c’è grande fiducia in casa rossonera per un’altra stagione del croato, dopo che il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. Il rinnovo è vicino.

E suoi connazionali di Modric, Mateo Kovacic e Ivan Perisic, potrebbero tornare a vestire la maglia dell’Inter che – dopo lo stop dalle visite mediche per Anan Khalaili – si sposta su Guéla Doué (Strasburgo) e Djed Spence (Tottenham) per la fascia destra, senza dimenticare Curtis Jones (Liverpool) a centrocampo. In difesa si fa strada l’idea della conferma di Benjamin Pavard, reduce da un poco fortunato prestito al Marsiglia.

Le opzioni

L’Atalanta ha offerto 25 milioni di Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic: il 19enne talento bosniaco avrebbe già trovato una intesa di massima con i bergamaschi. La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Real Madrid per il difensore Víctor Valdepeñas: acquisto a titolo definitivo per 8 milioni di euro e il 50% della eventuale futura rivendita. La Roma è vicina ad Alejandro Garnacho ma non molla le piste dell’olandese Crysencio Summerville del West Ham e del brasiliano Endrick del Real.

Altre trattative

Il Frosinone ingaggia a parametro zero il centrocampista marocchino Anouar El Azzouzi, fratello di Oussama del Bologna. Il club ciociaro ha ufficializzato anche l’arrivo del portiere dell’Under 21 italiana, Sebastiano Desplanches proveniente dal Palermo. Il Bologna sta per chiudere la trattativa per il rinnovo dell’attaccante Riccardo Orsolini, dopo una lunga trattativa. L’ex Empoli, Napoli e Lazio Elseid Hysaj, svincolato, è a un passo dal Lecce.

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