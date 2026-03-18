L’assessore Piras si dimette, opposizione all’attacco  

Acque agitate nel comune di Fonni. L’assessore Mario Piras con delega a Lavori pubblici e Urbanistica si è dimesso. Non solo. Ha lasciato anche l’incarico di consigliere.

«Si tratta del secondo consigliere di maggioranza che abbandona il Consiglio comunale», commentano Rita Tolu, Sandra Manca, Giambattista Cadau e Raffaele Maloccu, esponenti del gruppo di minoranza “In alto Fonni” ricordando la revoca di un altro assessore nell’arco di questo mandato. I rappresentanti di opposizione hanno presentato una richiesta alla sindaca Daniela Falconi di convocazione urgente del Consiglio comunale sulla situazione politico-amministrativa e sulla modifica della composizione della Giunta.

Nella nota presentata in Comune i consiglieri di opposizione parlano di «un quadro di progressiva instabilità politico amministrativa» che giudicano «sintomatica di una criticità nella tenuta della maggioranza». Aggiungono: «La continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa risultano potenzialmente compromesse».

Secondo la minoranza la situazione politica va portata all’esame dell’assemblea consiliare. Da qui la richiesta di una convocazione dell’Aula rivolta alla sindaca Falconi.

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