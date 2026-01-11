l’arzachena rallenta con lo stintino 

Stintino 0

Arzachena 0

Stintino (4-4-2) : Perez Moiso, D’Amico (16’ st Ciminelli), Silvetti, Cobas, Fogli (40’ st Martinez Gomez), Sotgiu, Volo, Zuchi, Vanni (42’ Mele), Troisi (39’ st Capponi), El-Mssilak Tiabi. In panchina Scano, Mancinelli, Achenza, Rosas, Mbow. Allenatore Roberto Congiatta Falchi.

Arzachena (4-4-2) : Copetti, Goy (23’ st Babou), Zalayeta, Fernandez, Olgiatti, Loddo, Donati, Saggia, Simone Bonora, Olivera, Bonivardi. In panchina Russu, Bonacquisti, Columbano, Sposito, Alessio Bonara, Greggio, Porcu. Allenatore Mauro Ottaviani.

Arbitro : Elisa Arru di Sassari.

Stintino. Al Roccaruja finisce con un pareggio a reti bianche tra Stintino e Arzachena.

Poco prima della mezz’ora Vanni stuzzica Copetti, pronto alla respinta. Al 65’ acrobazia di Ciminelli e Copetti è ancora pronto. Cinque minuti dopo Perez è provvidenziale su Saggia. Allo scadere, incornata di Babou e Perez deve volare sotto il sette per salvare il risultato.

