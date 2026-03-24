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Nuovo singolo.
25 marzo 2026 alle 00:39

L’Armeria dei Briganti canta “La Blatta” insieme alle Balentes 

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La ricomparsa di una storica formazione in un nuovo inedito, affiancata da una sua pari: da questo venerdì sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming il singolo “La Blatta”, il ritorno sulle scene del gruppo L’Armeria dei Briganti, in compagnia delle Balentes. Dopo vent'anni di musica, a rilanciare il percorso della band è in arrivo una nuova stagione di produzioni e concerti, che avrà il suo debutto dal vivo il prossimo 16 maggio al Teatro Electra di Iglesias.

Un brano ( l’uscita sarà accompagnata dal videoclip ufficiale, curato da Loris Cugi, in una produzione a cura dell’associazione 'Osteria Sonora) che è solo il primo atto delle celebrazioni per il ventennale de L’Armeria, esordio in studio del primo nucleo della band, composto al tempo anche dal compianto Daniel Cau. Oggi i membri restano i fondatori Renzo Cugis (voce), Samuele Dessi e Andrea Murru (chitarre), ai quali si aggiungono i novelli Stefano Piras (chitarra) Andrea Lai (basso), Diego Deiana (violino), Mario Marino (batteria) e Enrico Marongiu al sintetizzatore. (e. m. c.)

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Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
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