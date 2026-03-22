Calcio Pirri 1

Arborea 2

Calcio Pirri (4-4-2) : Massimiliano Sanna, Atzori, Luciano (40’ st Lobina), Civile (48’ st Saadi), Palmas, F. Loi, Pilosu (9’ st Ojeda), Serra, Marco Sanna, Nenna (32’ st O. Loi), Mattana (27’ st Darboe). In panchina Renna, Pedditzi, Banchero, Catta. Allenatore Davide Meloni.

Arborea (4-4-2): Manzato, Angioni, Cammarota, A. Casu (36’ st Serpi), Demuru, Perilli, Pibiri, Sabatel, Sperandio (38’ st Medaglia), Szafran (32’ st Atzeni), Wolhein. In panchina Stavanato, Capraro, M. Casu, Cillano, Corona, Dessì. Allenatore Maurizio Firinu.

Arbitro : Andrea Troucchio di Sassari.

Reti : pt 39’ Pibiri, 43’ Mattana; st 34’ A. Casu.

Note : ammonito Luciano (Pirri).

Con una rete a dieci minuti dallo scadere, l’Arborea espugna il campo del Pirri al termine di un incontro combattuto. I rossoblù dovranno lottare nelle ultime cinque gare per conquistare la salvezza.

La partita si infiamma nel finale del primo tempo: al 39’ traversone dalla sinistra di Alessandro Casu e deviazione vincente del solito Pibiri. Gli uomini di Meloni non si scoraggiano e, quattro minuti più tardi, trovano il pareggio con Mattana, che si presenta davanti a Manzato e lo trafigge.

Nella ripresa, al 34’, arriva il gol vittoria della compagine ospite: cross dalla destra di Demuru per Alessandro Casu che insacca di testa.

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