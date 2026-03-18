Lanusei, ecco Filippi: «Vogliamo migliorarci» 

Giugno è lontano, ma è in primavera che si ragiona sugli affari della stagione successiva. Ecco perché Michele Filippi ha già messo la firma sul contratto che lo legherà al Lanusei anche il prossimo anno. «Abbiamo deciso di iniziare subito conoscerci per gettare le basi per il futuro». Cagliaritano, 45 anni, una laurea in Medicina con doppia specializzazione in Ortopedia e Medicina dello sport, il nuovo tecnico del Lanusei arriva con stimoli elevati per completare la stagione, già di per sé positiva (lo conferma la classifica). In panchina raccoglie l’eredità di Alberto Piras, esonerato per “situazioni comportamentali”, come sostenuto dalla società, più che per carenza di risultati. «Ma io - sottolinea il tecnico - ho trovato un gruppo con valori umani e tecnici importanti. Obiettivi essenziali: completare una stagione condotta al meglio grazie allo staff che mi ha preceduto».

La carriera

Filippi comincia alla Frassinetti, poi il salto all’Olbia e alla Primavera del Cagliari, con tre gare sulla panchina della prima squadra rossoblù (da vice di Alessandro Agostini) nelle ultime giornate della nefasta stagione di Serie A 2021/2022. Ora riparte dall’Eccellenza, in una realtà che lo aveva stregato nel 2019. «Avevo seguito lo spareggio con l’Avellino per salire in Serie C. Mi avevano colpito la fierezza e l’orgoglio con cui la comunità si era approcciata e avevo pensato che mi avrebbe fatto piacere, un giorno, allenare qui». Lanusei è anche il centro in cui ha studiato Bernardo Mereu, ogliastrino di Triei, del quale Filippi è stato vice all’Olbia (2017/2018) e che, poi, ha ritrovato nel Cagliari. «Ci lega un rapporto straordinario. Non appena potrà, verrà a Lanusei». Al debutto con il Lanusei, Filippi ha strappato un pareggio in casa della Nuorese. Sabato al Lixius arriva il Villasimius. «Vogliamo migliorare, far divertire i tifosi e dimostrare che quando andiamo in campo daremo l’anima».

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