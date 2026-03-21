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Al Lixius.
22 marzo 2026 alle 00:29

Lanusei bloccato dal Villasimius 

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Lanusei 0

Villasimius 0

Lanusei (4-3-2-1) : Dyguda, Mameli, Haas, Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Trindade, Caredda, Lusa; Fe. Usai (33’ st Munua); Mereu, Martins. In panchina Vrenna, Cerina, Doneddu, Marchetta, Murino, Paderi, Serra, Troyes. Allenatore Filippi.

Villasimius (4-4-2) : Forzati, Loi, Concas, Kiwobo, Mancusi; Graziano, Marras, Scioni, Beugre; Cannas, Ikugar (31’ st Cruz). In panchina Brunazzo, Kamara, Muzzo, Garau, Saba, Mastropietro, Magli, Paganelli, Colavich, Zedda. Allenatore Pinna.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Note : ammoniti Mameli, Marras, Caredda, Graziano, Trindade, Mancusi, Loi.

Lanusei. Senza infamia e senza lode. Sulla ruota del Lixius esce uno 0-0 scialbo tra Lanusei e Villasimius. Nella prima parte di gara il Lanusei, nel giorno dell’esordio casalingo del tecnico Filippi, è sempre in possesso ma il gol non arriva. Al 18’ lo sfiora il baby Mameli, che pecca di precisione quando Martins lo serve con un rasoterra che taglia l’area. Poi è lo stesso attaccante paulista a mettersi in proprio con un destro terrificante da fuori area che Forzati para in allungo plastico. La gara non si accende. A innescare la miccia, al 18’ della ripresa, è Beugre che s’invola palla al piede verso la porta avversaria, ma il cinismo non è nelle sue corde e Dyguda lo ipnotizza. Non lo è neppure Ikugar, anche lui fermato (28’) dal portiere polacco. Re Alfredo (Martins) prova a rompere l’equilibrio (37’) con un colpo da biliardo ma il tiro finisce a lato. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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