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1ª Categoria.
01 giugno 2026 alle 00:24

L’Antiochense passa all’ultimo È in pole in caso di ripescaggi 

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Antiochense 2

Fonni 0

Antiochense : Pintus, Madeddu, A. Valentino, Marreddu, Cosa, Podda (83’ Sais), Ciccu, Manca (73’ Carboni), Sabiu, Frau (75’ F. Valentino), Perna (80’ Scibilia). In panchina Cocco, Tartaglione, Balia, Caredda, Locci. Allenatore Piras.

Fonni : Catta, Goulart, Lotto, A. Mattu, S. Mattu, Mocci, Moro Junior, Pili, Puddu, Ramos, Staffa. In panchina. Ballore, Borrotzu, Coinu, Gusai, Meloni, A. Mureddu, G, Mureddu, Nonne, Sorighe. Allenatore Palmas.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : 85’ Madeddu, 93’ Cosa.

Terralba . L’Antiochense ha un piede e mezzo in Promozione. Sul neutro di Terralba ha sconfitto ieri 2-0 il Fonni nella finale delle seconde classificate nei quattro gironi di Prima Categoria. Nelle semifinali la squadra di Piras aveva avuto ragione della Gioventù Sarroch, ieri con le reti a pochi minuti dallo scadere di Madeddu e Cosa ha avuto la meglio sul Fonni. Significa che, in base al sistema dei ripescaggi e ad altri criteri, l’Antiochense è la prima della lista.

La partita

Primo tempo contratto, ma 25 minuti iniziali di dominio dei lagunari con due grandi interventi del portiere Catte. Poi però è il Fonni, al 31’ e soprattutto al 44’, ad avere due grandi opportunità non sfruttate. La ripresa è tesissima: si procede per inerzia ma a 5’ dal termine Madeddu sigla di prima intenzione, su respinta del portiere. Nei secondi di recupero Cosa blinda la vittoria con il gol del 2-0.

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