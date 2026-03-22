L’Antiochense domina il Santa Giusta, l’Isili soffre ma vince 

Antiochense 4

Santa Giusta 0

Antiochense : Pintus, Carboni (57’ Orrù), Muscas, Valentino, Frau (70’ Tartaglione), Marreddu (65’ Scibilia), M. Cosa (77’ Balia), Ciccu, Sais (40’ Gherardini), Sabiu, Perna. Allenatore Piras.

Santa Giusta : Lilliu, Frau, Marras, Oggianu, Tola, Frongia, Pusceddu, Ga. Miscali, Gi. Miscali, Manca, Congiu. Allenatore Garau.

Arbitro : Porceddu di Cagliari.

Reti : 11’ e 70’ M. Cosa, 36’ Carboni, 57’ Marreddu.

Giba. Prosegue il momento d’oro dell’Antiochense che, utile ricordarlo, da inizio stagione gioca a Giba per i lavori di sistemazione dello stadio lagunare: ne fa le spese anche il Santa Giusta, sconfitto per 4-0. La squadra di Fabio Piras subito avanti col solito Momo Cosa: rasoiata imparabile da fuori area. Al 36’ raddoppio con un eurogol di Carboni: bolide da 30 metri. C’è la reazione degli ospiti, che si esprime anche bene, ma il divario tecnico è evidente: nella ripresa cala il tris Marreddu che fa tutto da solo, supera tre avversari e appena dentro l’area batte il portiere con un diagonale. I cambi fanno calare il ritmo ma è nei dettagli sotto porta che l’Antiochense rivela tutto il suo cinismo pari alla precisione: al 70’ ancora M. Cosa raccoglie la respinta del portiere e sigla il 4-0 definitivo.

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