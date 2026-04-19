L’allarme dei volontari dell’antincendio: «Terreni invasi da erbacce altissime» 

La bella stagione è alle porte e in città è già emergenza erbacce. Sono tantissimi i terreni incolti non solo nel litorale ma anche in centro, con l’erba altissima anche in mezzo alle case. Se non si provvederà a tagliarla entro breve c’è il rischio altissimo di incendi.

«L’erba è tantissima e soprattutto alta e fitta» dice Daniele Scala dell’associazione di protezione civile dei Nos, «l’allerta è alta, bisogna vedere dai primi di maggio come evolverà la situazione. Se non viene sfalciata e portata via sarà un problema. Temiamo incendi velocissimi con un grande potenziale energetico, difficile da contrastare con i pickup, serviranno almeno le autobotti». C’è un’ordinanza che viene rinnovata ogni anno, che impone ai privati proprietari dei terreni di bonificare le loro aree, da sterpaglie e rifiuti e di mantenere i terreni puliti per tutto l’arco della stagione. Sono inoltre obbligati a potare siepi e rami che sporgono su strade e marciapiedi. Erbacce sono visibili un po’ ovunque anche in via Cavour in pieno centro storico.

RIPRODUZIONE RISERVATA