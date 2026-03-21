L’Alghero è in Eccellenza 

Alghero 4

Luogosanto 1

Alghero (3-4-3) : Carta, Alessandro Pinna (27’ st Daga), Mereu (36’ st Martinelli), Marcangeli (30’ st Scognamillo), Mula, Roccuzzo, Puttolu, Barboza Gonzalez, Carboni (19’ st Marras), Baraye, Fadda. In panchina Piga, Nieddu, Milia, Chessa, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.

Luogosanto (4-4-2) : Barone, Ricciu, Stefanoni, Pilo, Secchi, Nicolò Occhioni (15’ st Ena), Esteve Molina, Fabio Occhioni, Mossa, Zuddas (36’ st Groppi), Romero Espinoza (30’ st Abeltino). A disposizione Uscidda, Deriu, Bua, Demuro, Frasconi. Allenatore Antonio Madeddu.

Arbitro : Valentina Cadoni di Cagliari.

Reti : pt 4’ Stefanoni (a), 21’ Roccuzzo; st 5’ Barboza (r), 23’ Marcangeli, 43’ Stefanoni.

Note : espulso Giorico al 13’.



Alghero. Alle 16,57 di ieri l’Alghero ritorna in Eccellenza. I giallorossi battono 4-1 il Luogosanto, vincono il girone B del campionato di Promozione con cinque turni d’anticipo e festeggiano il trionfo.

La gara

Parte meglio l’Alghero. Al 3’ Puttolu viene liberato davanti al portiere ma il suo tiro è respinto da Barone. Un giro di lancetta dopo giallorossi in vantaggio: traversone dalla sinistra di Baraye e Stefanoni, di testa, infila la propria porta. Al 13’ doppio giallo in rapida successione per il tecnico Giorico. Non sembra una protesta particolarmente veemente ma potrebbe essergli scappata una parola di troppo. Al 19’ Esteve Molina si inventa un esterno destro dai 20 metri, palla di poco alta. Al 21’ il raddoppio: punizione centrale di Mereu, torre aerea e Roccuzzo insacca sottomisura. Al 32’ Barboza viene rimpallato due volte a due passi dalla rete. Nel finale Barone vola e respinge un piazzato di Fadda.

In apertura di ripresa ecco il tris con Barboza su rigore. Al 68’ Marcangeli in area addomestica palla e supera il portiere per il poker. Al 73’ Puttolu ci prova da fuori, palla di poco oltre la traversa. A 2’ dalla fine corner dalla destra e Stefanoni trova la zampata per il gol della bandiera ospite. Dopo 1’ di recupero esplode la festa algherese: si va in Eccellenza.



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