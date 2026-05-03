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04 maggio 2026 alle 00:07

L’Alfieri ancora ko 

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La Phi Volley La Maddalena ha allietato la penultima giornata della serie B di volley. Vincendo 3-0 a Frascati è matematicamente qualificata ai playoff della B2 femminile. Prova matura dopo la clamorosa sconfitta di sabato scorso (avanti 2-0 e tre match point al terzo) subito assorbita. Nelle altre partite, beffa per il Quadrifoglio Porto Torres, battuto 3-2 dal Volley Terracina dopo due set di vantaggio, il terzo perso 31-29. Battuta anche La Smeralda Ossi, 3-0 dal Santa Lucia Roma.

In B1 femminile sconfitta la Pan Alfieri, 3-1 a Bellusco con due set persi ai vantaggi.Per la salvezza decisiva la sfida con Novara di sabato prossimo. La Capo d’Orso Palau ha perso 3-0 con il Garlasco.

In B maschile la Vega Dolianova è stata sconfitta 3-2 a San Marzano, con il settimo posto la salvezza è quasi raggiunta.

Nei playoff della serie C, la prima finale femminile l’ha vinta il Cus Cagliari, 3-1 all’Aquila Cagliari. La finale maschile sarà Cus Cagliari-Time Out Olbia, in semifinale battute 3-0 rispettivamente Decimomannu e Stella Azzurra Sestu. ( m.c. )

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