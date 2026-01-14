Lai in gara sui 100, Frattaroli sui 400 

Dopo aver sfiorato il record italiano dei 50 indoor di atletica leggera, Luca Lai (Athletic Club 96 Alperia) sarà nuovamente ai blocchi di partenza al coperto ma stavolta sui 60. L’appuntamento è domenica al Pala Casali di Ancona, in prospettiva ci sono le outdoor. Per l’atleta oristanese si procede per tappe: «mi sono allenato bene, fortunatamente senza problemi muscolari, anche se nel mio lavoro ( l’infermiere, ndr ) faccio spesso le notti per cui devo prestare maggiore attenzione ai recuperi. Il mio obiettivo sui 60 è quello di correre batterie e finali ma all’orizzonte ci sono i 100. Mi piacerebbe ritrovare quelle sensazioni che mi fanno sentire di correre forte, per questo sfrutterò alcune indoor».

Sempre ad Ancona ma sabato andrà in scena il 5° Memorial Alessio Giovannini, prestigioso meeting internazionale al coperto (su invito) a cui prenderanno parte anche Laura Frattaroli e Aurora Aresu della Tespiense nei 400 ed Emma Manconi (Ichnos Sassari) sui 60. «Sono da sempre molto legato alla famiglia di Alessio ed orgoglioso di poter lavorare in sua memoria per il progetto di Francesco (Giovannini, ndr ), direttore tecnico dell’evento. Il meeting si inserisce in un periodo perfetto della stagione: è valevole come test di inizio anno e come possibile pass che apre le porte ad eventi futuri», dichiara Marcello Magnani, manager sportivo, responsabile della selezione degli atleti partecipanti. Gli appuntamenti al coperto attenderanno anche l’esordio a Bergamo di Francesco Cherchi (Cus Sassari) al via nei 60 hs, e la seconda uscita di Daniele Deiana (Atletica Olbia) e di Ginevra Murrighili entrambi iscritti nei 60 piani, distanza su cui lo scorso fine settimana ad Assemini all'aperto l'Allieva olbiese si è aggiudicata la vittoria e il nuovo personale di 7”88.

RIPRODUZIONE RISERVATA