VaiOnline
Lo scontro.
13 gennaio 2026 alle 00:34

L’affondo di Donald, inchiesta su Powell: «È un’intimidazione»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. Scontro aperto fra Donald Trump e Jerome Powell, da tempo ai ferri corti sulla politica monetaria Usa. Il Dipartimento di Giustizia ha messo sotto inchiesta penale il presidente della Fed per verificare se la scorsa estate ha mentito al Congresso sulla lievitazione dei costi di un progetto di ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede della Banca. Un’iniziativa accolta negativamente dai mercati e che rischia di minare l'indipendenza della Fed, allargando ulteriormente quel potere esecutivo che The Donald sta usando in modo sempre più abnorme.

In un videomessaggio Powell ha reagito con toni durissimi: «Nutro un profondo rispetto per lo Stato di diritto e per la responsabilità nella nostra democrazia. Nessuno – certamente non il presidente della Federal Reserve - è al di sopra della legge. Ma questa azione senza precedenti dovrebbe essere vista nel contesto più ampio delle minacce e delle pressioni continue dell'amministrazione. Questa nuova minaccia non riguarda la mia testimonianza, né la ristrutturazione degli edifici della Fed. Quelli sono pretesti. La minaccia di accuse penali è una conseguenza del fatto che la Federal Reserve stabilisce i tassi di interesse sulla base della nostra migliore valutazione di ciò che serve all'interesse pubblico, anziché seguire le preferenze del presidente».

«Non ne so nulla, ma certamente non è molto bravo alla Fed e non è molto bravo a costruire edifici», ha replicato sarcastico Trump su Nbc News, assicurando di non essere a conoscenza delle azioni di quel Dipartimento di Giustizia che in realtà ha trasformato in braccio armato contro i suoi nemici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari affonda a Genova

Luvumbo spreca la palla del pari, poi scende il buio: 3-0 
l nello sport
Il progetto

A Nuoro pronto lo sbarco dei primi centri di ricerca

Comuni e Provincia: interventi per potenziare la ricettività Gli imprenditori: subito atti concreti su formazione e viabilità 
Marilena Orunesu
Trasporti

La continuità aerea non decolla

Luca Mascia
Nell’Isola mancano all’appello 1.500 professionisti

Emergenza infermieri  e pazienti in corridoio: «Ospedali al collasso»

La denuncia del sindacato NurSind: «Al Brotzu Medicina fuori controllo» 
Cristina Cossu
Il disservizio.

Ogliastra, mammografie sospese

Roberto Secci
Lo scontro

Scuole, il Governo commissaria l’Isola

Regione sotto accusa (insieme ad altre tre) per la mancata approvazione del dimensionamento 
Governo

Giustizia, referendum il 22 e il 23 marzo È scontro, via ai ricorsi

La decisione del Consiglio dei ministri M5S: date troppo vicine, hanno paura  
Padova

Studentessa sparita, la pista social

A vuoto le ricerche di Annabella Martinelli. Il giallo dei profili cancellati  