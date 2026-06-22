L’afa uccide due bimbi di 2 e 4 anni in Francia 

Parigi. L’afa sferza l’Europa con temperature record di 40 gradi e aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia dove due bimbi, di appena 2 e 4 anni, hanno perso la vita nell’abitacolo infuocato dell’auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati ormai senza sensi e i soccorsi sono stati inutili: sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Secondo alcune testimonianze, tutte ancora da verificare, i piccoli potrebbero essere entrati nella vettura all’insaputa dei genitori e rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo ad una temperatura oltre i 40 gradi.

Il dolore

Un episodio che ha sconvolto il tranquillo quartiere Bois de l’Ubac di Carpentras, località a sudest della Francia, mentre nel Paese sale il conto dei decessi legati all’ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio dei corsi d’acqua. Molti giovani, come testimoniano immagini che stanno facendo il giro del mondo sui social, si sono tuffati anche dai ponti del Canal-Saint Martin, a Parigi. La Francia ha dichiarato l’allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni Intercity, l’allarme caldo dilaga nell’intera Europa.

L’Italia

Anche in Italia dove è scattato il bollino rosso in 16 città, tra cui Roma, Firenze e Milano mentre di ora in ora aumentano i disagi e cresce l’allarme. A Parma, nel solo weekend, oltre mille persone si sono recate ai pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75, nella sola giornata di sabato scorso. Pesanti ripercussioni anche a Milano dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica, costringendo i lavori del Consiglio comunale a chiudere in anticipo.

Il resto d’Europa

Situazione critica anche in Gran Bretagna con l’innalzamento del livello di allerta al massimo, da arancione a rosso, a fronte di un termometro sopra i 40 gradi. E in Spagna dove sono stati spenti i maxischermi allestiti per i Mondiali, al fine di evitare assembramenti e malori. Temperature sopra i 40 grandi anche in alcune città della Germania con l’Associazione tedesca di salvataggio (Dlrg) che ha esortato a non sottovalutare i bagni nei fiumi e laghi. L’allarme giunge dopo che cinque persone sono annegate nel fine settimana in Franconia, Assia e Renania Settentrionale-Vestfalia mentre facevano il bagno. E mentre si susseguono gli appelli alla popolazione, soprattutto quella più fragile, e gli inviti a bere, a rimanere a casa nelle ore più calde, il quadro resta dominato dall’anticiclone di matrice subtropicale, alimentato da aria molto calda sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale.

Le previsioni

Le temperature, secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, toccheranno punte di 39 gradi, almeno fino alla fine del mese, in gran parte dell’Italia, riguardando soprattutto le pianure del Nord e le regioni tirreniche. Alla base del fenomeno, spiega l’esperto, c’è la combinazione tra la massa d’aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. A rischio insomma i record della terribile estate del 2003. Ed è allerta siccità nel bacino del Po: «Il livello idrometrico del fiume va dai -3,4 metri del Ponte della Becca (Pavia) ai -8 metri di Cremona, facendo salire l’allarme in un’area dove nasce quasi un terzo dell’agroalimentare Made in Italy e si concentra circa la metà dell’allevamento nazionale». In Gran Bretagna l’onda di calore ha colpito soprattutto in Inghilterra e nel Galles, dove il Met Office ha elevato l’allerta per mercoledì e giovedì. Un’ondata d’afa che segue quella del mese scorso, quando a Londra e dintorni erano stati superati record storici nelle temperature e si erano verificati alcuni casi di annegamento, soprattutto di adolescenti tuffatisi nelle acque dei fiumi. Secondo le previsioni, la calura dovrebbe durare una settimana anche in Belgio, «le più elevate temperature mai registrate», ha avvertito l’istituto meteorologico Irm. Il Paese ha deciso di chiudere alcune scuole.

RIPRODUZIONE RISERVATA