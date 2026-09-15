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Tortolì.
16 settembre 2026 alle 00:47

L’acqua per il verde arriva dal Consorzio 

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Più verde con un risparmio per le casse comunali. L’acqua di Abbanoa costa troppo per irrigare le aree verdi e la soluzione ideale è affidarsi al Consorzio di bonifica. Al via il progetto per l’irrigazione di 17 tratti, tra l’abitato di Tortolì e Arbatax, con cui l’ente punta su un approvvigionamento idrico più economico, efficiente e sostenibile per le proprie aree verdi. L’obiettivo è chiaro: dove le condizioni tecniche lo consentono, dotare tutte le aree verdi comunali di una rete irrigua collegata alla condotta gestita dal Consorzio di bonifica.

Un sistema più economico per le casse comunali e in grado di garantire la copertura idrica anche in quelle zone della cittadina attualmente prive di irrigazione. Un intervento che migliora il decoro urbano, la cura del verde e la sostenibilità ambientale. Per attuare l’iniziativa, la Giunta comunale ha approvato un progetto di 274mila euro. Le aree interessate dai lavori sono le piazze Caduti, Fra Locci, Rinascita e degli Ortolani, le vie Monsignor Carchero, Siotto Pintor, Europa, Copenaghen, San Gemiliano, Porto Frailis e Foscolo. Un piano diffuso che tocca centro città, quartieri residenziali, per una Tortolì più verde e curata. «Nel nostro territorio - conferma l’esecutivo - ci sono numerose aree verdi che conferiscono allo stesso un’immagine di decoro e ordine. Le stesse necessitano di una costante cura e irrigazione ma solo in alcune è presente un impianto di irrigazione con condotte approvvigionate dal Consorzio di bonifica. Vogliamo dotare tutte queste aree di un approvvigionamento idrico più economico rispetto a quello legato al servizio di Abbanoa».

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