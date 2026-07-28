L’Accademia della cucina premia i Carta  

Tra alberi monumentali e olivi millenari, Antonio Carta e la sorella Stefania hanno creato un piccolo hotel, facendo risorgere un ex villaggio turistico, con una cucina d’eccellenza. Proprio per la «buona cucina», il ristorante Janas di Sarrala è stato premiato dalla dlegazione ogliastrina dell’Accademia italiana della cucina presieduta da Raffaele Sestu, medico di Arzana e presidente delle Pro loco regionali.

La delegazione è stata ricevuta nella struttura, immersa in un’oasi naturale di assoluta tranquillità. Gli accademici hanno assegnato un voto alto (8) alla cucina dei Carta, fratelli e soci in affari che hanno avuto il merito di convertire un locale ricettivo che aveva cessato l’attività, scommettendo sul connubio ambiente e tradizione. Un binomio che non è passato sotto traccia, anzi ha catturato l’attenzione e l’interesse degli esperti accademici ogliastrini.

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