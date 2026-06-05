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Buggerru.
06 giugno 2026 alle 00:30

Laboratori e aquiloni per la Giornata mondiale dell’ambiente 

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Si è rinnovata, a Buggerru, la tradizionale festa per la Giornata mondiale dell’ambiente. Anche quest’anno i protagonisti sono stati gli alunni delle scuole del centro costiero, che grazie all’amministrazione comunale e alla collaborazione di Legambiente, si sono cimentati in diversi laboratori didattici, con la realizzazione di numerosi aquiloni, creati utilizzando materiali riciclati.

«Attraverso iniziative come questa – ha detto Luana Medda, assessora comunale all’Ambiente – abbiamo voluto offrite ai bambini un’occasione concreta per comprendere il valore della sostenibilità e l’importanza dei piccoli gesti quotidiani nella tutela del territorio». La giornata è iniziata con una lezione didattica, curata da Legambiente, durante la quale sono stati approfonditi i temi legati alla sostenibilità e alle buone pratiche ambientali. Successivamente si è passati alla creazione degli aquiloni, che poi sono stati lanciati in volo nella piazza Stella. «La collaborazione con Legambiente e l’utilizzo di materiali di recupero nel laboratorio – ha concluso Luana Medda - hanno rappresentato un modo semplice ma efficace per trasmettere questi messaggi in maniera coinvolgente e divertente».

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