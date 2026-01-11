VaiOnline
La Villacidrese cade, il sestu accorcia 

Nel campionato di serie C1, spicca la prima sconfitta stagionale di Villacidrese, battuta 2-1 dall’Ichnos Sassari, con reti di Pereira e Pinna per i padroni di casa e Deiola per i gialloblù. La Fanni Futsal Sassari, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, ha confermato il morale alto con una prestazione dominante e il 9-3 contro il Villasor, trascinata da Wendel, autore di cinque gol. L’Atletico Sestu ha vinto nettamente 6-0 sul Decimo Futsal, mentre il C’è Chi Ciak è stato superato 6-3 dallo ZB Iron Bridge. Il Cus Cagliari ha battuto 5-3 il Domus Futsal Perdaxius, con le doppiette di Pinna e Eriu e un gol di Cabitza, mentre l’Oristanese ha conquistato una vittoria di misura 2-1 contro l’Alghero.

Anche nella serie C2 non sono mancati spettacolo e determinazione. Il Malasainas ha superato 7-3 il Sibiola Serdina, il Portoscuso si è imposto 7-5 sul Parco Cross Città di Serrenti, e la seconda squadra del Monastir ha vinto 5-4 contro l’Uta. Il Sarfut 21 ha ottenuto i tre punti grazie ai gol di Carta e Cabral, mentre la Virtus San Sperate ha dominato 9-3 sulla Mediterranea Cagliari, pur subendo reti da Degosciu, Calamida e Cuccu. Il 2-2 tra San Pio X e Dym Sport ha confermato quanto le squadre siano combattive. (lu. b.)

